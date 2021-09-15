Японцы вступились за Загитову после скандального фото в леопардовой шубе

Недавно российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию в дорогой леопардовой шубе. После этого снимка на спортсменку обрушился шквал критики. Пользователи японского портала The Digest встали на защиту знаменитости.

Алина Загитова

Ранее комментаторы раскритиковали Загитову за вызывающий вид. Кроме того, им не понравилось, что на спортсменке был мех убитого животного. По их словам, публичные люди не должны позволять себе подобных образов.

Вместе с тем японцы убеждены: критиковать нужно не фигуристку, а производителей леопардовых шуб, так как именно на них лежит ответственность за погибших зверей. Они подчеркнули, что верхняя одежда с мехом сейчас пользуется большой популярностью.

"Критиковать за то, что она купила продающуюся в магазине вещь? Тогда не продавайте её", — считает один из пользователей.

Ещё несколько японцев напомнили, что эскимосы ежедневно надевают вещи из шкур оленей, но не подвергаются жёсткой критике. Нашлись и те, кто порекомендовал Загитовой приобрести к своему образу меховую шапку, ведь в Россию очень скоро придёт холодная погода.

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