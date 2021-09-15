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Опрос выявил, кто подвержен дискриминации при поиске работы

Общество

Опрос, проведенный интернет-порталом Зарплата. ру выявил, кто больше всего подвержен дискриминации со стороны потенциального работодателя.

Опрос выявил, кто подвержен дискриминации при поиске работы

Так, по данным опроса, более 61% опрошенных женщин ответили положительно на вопрос о дискриминации при поиске работы, среди мужчина дискриминация встречается реже — 39%.

"Несмотря на то, что по закону работодатели не имеют права устанавливать ограничения при выборе кандидатов, соискатели нередко сталкиваются с проблемами в процессе поиска работы. Из двух тысяч опрошенных россиян 12% ответили, что сталкивались с данной проблемой в процессе поиска работы", — сказано в сообщении.

Опрос, в котором приняли участие 2047 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проводился на протяжении четырех дней в августе этого года.

Согласно данным опросам, наиболее частыми причинами для отказа служили:

  • Возраст — 49%.
  • Внешность, в том числе лишний вес или "неевропейский типаж" — 16%.
  • Национальность — 7%.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Наталия Красовская
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