Опрос выявил, кто подвержен дискриминации при поиске работы

Опрос, проведенный интернет-порталом Зарплата. ру выявил, кто больше всего подвержен дискриминации со стороны потенциального работодателя.

Так, по данным опроса, более 61% опрошенных женщин ответили положительно на вопрос о дискриминации при поиске работы, среди мужчина дискриминация встречается реже — 39%.

"Несмотря на то, что по закону работодатели не имеют права устанавливать ограничения при выборе кандидатов, соискатели нередко сталкиваются с проблемами в процессе поиска работы. Из двух тысяч опрошенных россиян 12% ответили, что сталкивались с данной проблемой в процессе поиска работы", — сказано в сообщении.

Опрос, в котором приняли участие 2047 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проводился на протяжении четырех дней в августе этого года.

Согласно данным опросам, наиболее частыми причинами для отказа служили:

Возраст — 49%.

Внешность, в том числе лишний вес или "неевропейский типаж" — 16%.

Национальность — 7%.