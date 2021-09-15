Самая сексуальная легкоатлетка опубликовала пляжное фото в короткой юбке

Легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coveragе самой сексуальной бегуньей мира, опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок с отдыха на пляже.

Девушка выбрала для фотографии короткий голубой топ и откровенную белую юбку, имеющую высокий вырез на ноге. Спортсменка поделилась с подписчиками, что счастлива наконец-то отдохнуть на море. В комментариях поклонники легкоатлетки восхитились её красивой фигурой.

"Невероятная красота! Просто не могу наглядеться на Алису. Вы только посмотрите, какой замечательный кадр", — отметил один из подписчиков.

Многие пользователи подчеркнули, что спортсменка уже на протяжении длительного времени сохраняет отличную форму. Некоторые из них поинтересовались, как ей удаётся это делать, однако Шмидт не отреагировала на комментарии.

Напомним, в 2017 году легкоатлетка получила серебряную медаль, выступая за сборную Германии на чемпионате Европы. Ещё через два года она стала бронзовым призёром в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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