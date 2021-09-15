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Эксперт рассказал, почему в России не принято ходить к психологам

Общество

На волне пандемии и в период самоизоляции россияне чаще стали говорить о страхах. Не так давно сервис "Яндекс" провёл подсчёты и выяснил, что запросы в поисковиках о тревожности увеличились в 1,5 раза. И если в подобной ситуации жители европейских стран срочно идут к психологу и пьют антидепрессанты горстями, то россияне стойко "пережидают" волну хандры.

Эксперт рассказал, почему в России не принято ходить к психологам

Это неприемлемо

Но не так-то просто отличить "тоску зелёную" от реального заболевания, которое нужно лечить. Помощь специалиста нужна и тогда, когда человек уже на грани срыва. По словам кандидата психологических наук, доцент кафедры социальной психологии МГУ Александра Рикеля, спрос на психологов в России растёт.

"Мы, конечно, ещё далеки от такого распространения, как в западных странах. Но, я думаю, что мы действительно начинаем потихоньку чуть больше заботиться о своём, в том числе, душевном здоровье, что не может не радовать", — говорит Рикель.

По словам эксперта, "нежелание" воспринимать психологов как необходимость уходит корнями в эпоху СССР.

"В раннее советское время помощь одному индивидууму, какой-то индивидуально ориентированный подход, который демонстрирует различие между людьми, который может демонстрировать, что есть какие-то конфликты в детстве, может быть, завязанные на сексуальной почве, может быть, на просто каких-то вещах, связанных с бессознательным — это вообще было неприемлемо", — поясняет кандидат психологических наук.

Ничего я не хочу

Сейчас, по словам эксперта, ситуация меняется. Молодое поколение перестало жить по "шаблону" и охотно идёт к психологам. Впрочем, в некотором смысле "душевные переживания" вышли на уровень трендов. А вот те, кто постарше, до сих пор считают обращение к специалисту "зазорным".

"Общество меняет свои установки: ходить к психологу — это не зазорно. Всё, что описывается банальной фразой "не принято", было так раньше. Сейчас, судя по тому, что мы наблюдаем, судя по конкурсу на различные факультеты психологии, в том числе на факультет психологии МГУ, который я представляю, популярность психологов с каждым днём растёт", — резюмирует Александр Рикель.

Специалисты отмечают, большая часть перечисленных состояний бывает у каждого, но если они переходят в "хроническую" форму — необходима помощь психолога.

  • апатия
  • отсутствие мотивации
  • моральная подавленность
  • тревожность и постоянное чувство страха
  • переменчивость настроения
  • вспышки гнева

Ранее Pravda. Ru писала о том, как в межсезонье не "скатиться" в апатию и победить осеннюю хандру.

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