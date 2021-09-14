Собчак прокомментировала уход Путина на самоизоляцию

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин принял решение работать в режиме самоизоляции. Такие меры предосторожности были приняты в связи с тем, что в окружении президента выявлены случаи заболевания "ковидом". Некоторые граждане склонны понимать этот шаг, как личный пример лидера страны. Есть опасения, что страна снова сядет на карантин.

Дмитрий Песков объяснил, что здоровью Владимира Путина ничего не угрожает. Его переход на дистанционную работу продиктован соображениями личной безопасности.

В Кремле очень заботятся о Владимире Владимировиче, работа которого предусматривает общение с людьми.

Ранее Ксения Собчак рассказывала, что каждый человек, который планирует встречаться с лидером страны, садится под охрану ФСО на двухнедельный карантин.

"Это несмотря на то, что у всех есть и прививки, и QR-коды, и всё что угодно", — писала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Теперь журналистка, которой стало известно об уходе Путина на самоизоляцию, задаётся вопросом.

"Новая волна, ты ли это?" — вопрошает Ксения Анатольевна.

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