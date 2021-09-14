Москвичи подали более 2,3 млн заявлений на участие в онлайн-голосовании

Более 2,3 млн заявлений было подано москвичами, которые планируют принять участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Сейчас эти заявления проверяются на подлинность.

Для подачи заявки москвичи воспользовались порталами mos. ru и "Госуслуги".

Все заявки проходят серьезный контроль в ЦИК РФ, чтобы сопоставить данные, указанные заявителями, с реестром избирателей. О статусе своего заявления москвич может узнать в личном кабинете на mos. ru, а также из СМС или письма, отправленного по электронной почте.

Накануне голосования местных жителей проинформируют о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Если москвич решит голосовать онлайн, то его исключат из реестра на избирательных участках, соответственно, таким избирателям даже не выдадут бумажный бюллетень.

Время для голосования онлайн: с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Как проголосовать онлайн:

Пройдя авторизацию в личном кабинете на mos. ru, надо найти специальный раздел, посвященный электронному голосованию.

Нажать на кнопку "Проголосовать".

Для удобства на сайте есть каталог услуг. Также можно кликнуть на баннер на главной странице сайта.

Для загрузки бюллетеня придется ввести код подтверждения, который придет в СМС на телефон избирателя. Не забудьте нажать "Запросить код подтверждения".

Если все же зарегистрироваться не удалось по ряду причин, то всегда остается возможность посетить избирательный участок и проголосовать по старинке.

Участники онлайн-голосования могут также попытать счастья, присоединившись к розыгрышу поощрительных призов, везунчики смогут получить "однушку" в Москве или автомобиль, также есть и денежные призы: 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 в виде призовых баллов, которые можно потратить на покупки, кафе или благотворительность.

Электронное голосование идеальный выход для тех, кто в дни выборов находится за пределами столицы. Например, полярник Антон Иванов отдаст свой голос, находясь в Антарктиде, а инженер Александр Шерстобитов проголосует с ледокола. Даже космонавт Олег Новицкий, который сейчас работает на МКС, подал заявку на онлайн-голосование.

Чистоту и прозрачность процедуры голосования как в Сети, так и на обычных избирательных участках обеспечат общественные наблюдатели, в числе которых Корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы, а также специалисты Общественного штаба по наблюдению за выборами.