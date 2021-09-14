Москвичи подали более 2,3 млн заявлений на участие в онлайн-голосовании

Более 2,3 млн заявлений было подано москвичами, которые планируют принять участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Сейчас эти заявления проверяются на подлинность.
Для подачи заявки москвичи воспользовались порталами mos. ru и "Госуслуги".
Все заявки проходят серьезный контроль в ЦИК РФ, чтобы сопоставить данные, указанные заявителями, с реестром избирателей. О статусе своего заявления москвич может узнать в личном кабинете на mos. ru, а также из СМС или письма, отправленного по электронной почте.
Накануне голосования местных жителей проинформируют о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Если москвич решит голосовать онлайн, то его исключат из реестра на избирательных участках, соответственно, таким избирателям даже не выдадут бумажный бюллетень.
Время для голосования онлайн: с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.
Как проголосовать онлайн:
Если все же зарегистрироваться не удалось по ряду причин, то всегда остается возможность посетить избирательный участок и проголосовать по старинке.
Участники онлайн-голосования могут также попытать счастья, присоединившись к розыгрышу поощрительных призов, везунчики смогут получить "однушку" в Москве или автомобиль, также есть и денежные призы: 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 в виде призовых баллов, которые можно потратить на покупки, кафе или благотворительность.
Электронное голосование идеальный выход для тех, кто в дни выборов находится за пределами столицы. Например, полярник Антон Иванов отдаст свой голос, находясь в Антарктиде, а инженер Александр Шерстобитов проголосует с ледокола. Даже космонавт Олег Новицкий, который сейчас работает на МКС, подал заявку на онлайн-голосование.
Чистоту и прозрачность процедуры голосования как в Сети, так и на обычных избирательных участках обеспечат общественные наблюдатели, в числе которых Корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы, а также специалисты Общественного штаба по наблюдению за выборами.
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