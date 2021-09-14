Приставы планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы с требованием убрать ссылки на сайте "Умного голосования".
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находится исполнительное производство, которое возбуждено по решению суда в отношении Google. В рамках производства ФССП принял меры. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.
Ранее Роскомнадзор сообщил о блокировке сайта "Умного голосования" по требования Генпрокуратуры. После этого ссылки на сайт из поисковой системы "Яндекс" были удалены.
"Умное голосование" было создано ФБК* под руководством Алексея Навального в 2018 году. Через месяц после запуска по требованию Роскомнадзора сайт был заблокирован.
Ранее сообщалось, что "Ростелеком" предложил заблокировать DNS-сервера Google и ряда других американских компаний.
* ФБК — запрещённая в России экстремистская организация-иноагент.
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