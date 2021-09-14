ФССП обяжет Google убрать ссылки на сайт "Умного голосования"

Приставы планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы с требованием убрать ссылки на сайте "Умного голосования".

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находится исполнительное производство, которое возбуждено по решению суда в отношении Google. В рамках производства ФССП принял меры. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

Ранее Роскомнадзор сообщил о блокировке сайта "Умного голосования" по требования Генпрокуратуры. После этого ссылки на сайт из поисковой системы "Яндекс" были удалены.

"Умное голосование" было создано ФБК* под руководством Алексея Навального в 2018 году. Через месяц после запуска по требованию Роскомнадзора сайт был заблокирован.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" предложил заблокировать DNS-сервера Google и ряда других американских компаний.

* ФБК — запрещённая в России экстремистская организация-иноагент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.