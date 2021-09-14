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Должны ли дети и подростки читать книги, рассказала заслуженный учитель РФ

Общество

Заслуженный учитель России и директор школы №117 Ирина Бабурина рассказала, должны ли дети и подростки читать книги. Также педагог объяснила, как родителям мотивировать ребёнка взяться за литературу.

Должны ли дети и подростки читать книги, рассказала заслуженный учитель РФ

Чтение — это развитие

Специалист убеждён, что люди обязаны читать. Причём неважно в каком формате: на бумаге или с помощью планшета. Например, сама Ирина Бабурина привыкла к запаху книг и иллюстрациям, в то время как её дочка и муж предпочитают компьютер.

"Чтение развивает интеллект ребёнка, любого человека. На мой взгляд, как только человек перестаёт читать, он перестаёт развиваться", — объяснила важность литературы педагог в беседе с журналистами Pravda.Ru.

Предложить что-то захватывающее

Классический ход — познакомить детей с "Гарри Поттером" Джоан Роулинг. По словам эксперта, в своё время эта история сподвигла на чтение целое поколение. Можно попробовать начать даже с русских народных сказок.

"Читать можно по-разному. Компьютер — тоже источник информации. Наши дети ищут совсем не то, что нам хотелось бы. Это очень сложная проблема", — отметила Ирина Бабурина.

Кроме того, она добавила, что из-за тестового обучения дети перестали искать ответы в энциклопедиях. Во время этого поиска ребёнок мог найти не только нужную информацию, но и узнать что-то интересное дополнительно.

Книжный авторитет

Заслуженный учитель России поделилась ещё одним способом мотивировать детей читать:

"Если в семье есть авторитет, который читает книги, если в семье все читают, любят, умеют, то и ребёнок будет читать. А если только один учитель будет над этим биться, а в семье на это не обращать внимания, то, конечно, результат будет нулевой".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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