ФАС после жалоб россиян проверила рекламный ролик Райффайзенбанка

Федеральная антимонопольная служба России обязала Райффайзенбанк устранить нарушения, обнаруженные в рекламе банковских карт. Соответствующее постановление внесено в адрес руководства кредитной организации.

Основанием для проверки рекламного ролика послужили жалобы россиян о несоответствии с действительностью данных, опубликованных в рекламе.

"В рекламе банковских карт, демонстрировавшейся в начале 2021 года, отсутствовала полная информация об ограничениях на получение кешбэка в ряде магазинов. В связи с этим клиентам не начислялся кешбэк за некоторые операции", — сказано в сообщении.

По факту введения в заблуждение клиентов банка в отношении АО "Райффайзенбанк" возбуждено административное дело. Материалы проверки в настоящее время находятся на рассмотрении. Организации могут грозить штрафные санкции в размере до 500 тысяч рублей.

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