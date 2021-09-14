О последствиях давления на ребёнка по учёбе рассказала мать двоих детей

Иногда дети не оправдывают ожидания родителей. Что делать, если ребёнок плохо учится, рассказала журналистка и мать двоих детей Евгения Бородина.

По словам специалиста, в первую очередь надо узнать причины проблем с учёбой. Для этого можно побеседовать с учителями. Кроме того, важен режим дня. Ребёнку необходимо отдыхать после занятий и делать домашнюю работу.

Евгения Бородина убеждена, что родители должны знать множество способов, которые мотивируют детей заниматься. Вместе с этим она отметила, что к каждому человеку нужен свой подход. Эксперт Москвы 24 объяснила:

"Кому-то не дано осваивать программу лучше и быстрее других. Им приходится мириться с отсутствием пятёрок. Но не все взрослые готовы принять такую ситуацию, и на незадачливых школьников обрушивается родительский гнев".

У наказаний за оценки есть последствия

Также специалист подчеркнула, что у наказаний за оценки есть последствия. Например, страх ремня может превратить школьные годы ребёнка в кошмар. Некоторые ученики получают плохие оценки из-за стеснительности. По мнению журналистки, в таком случае ругань родителей сформирует большую неуверенность и чувство вины.

Кроме того, Евгения Бородина убеждена, что родителям надо помогать ребёнку, а не думать, насколько хорошо в глазах окружающих выглядит он и его семья.

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