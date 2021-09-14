Исследование ОК: 56% матерей хотят открыто делиться проблемами в соцсетях

Соцсеть "Одноклассники" запустила ежегодный проект об осознанном родительстве #МеняВолнует. К его старту специалисты ОК провели исследование о том, как пользователи рунета относятся к обсуждению трудностей материнства в Интернете.

Оказалось, что 56% россиянок готовы открыто делиться своими проблемами в социальных сетях. Мужчины в равной степени поддерживают откровенность (47%) и анонимность (44%) в этом вопросе.

Респондентов спросили: "Как скоро женщина должна прийти в форму после родов?". Порядка 50% сообщили, что не стоит торопиться с восстановлением фигуры, однако это необходимо сделать обязательно. Мужчины голосовали за этот вариант чаще (57%), чем женщины (45%). Вторым по популярности стал следующий ответ: "Мать никому не должна: пусть восстанавливает фигуру, как захочет, или может вообще ничего для этого не делать".

Также пользователей спросили, должен ли ребёнок получать информацию о половом воспитании от родителей. Большинство респондентов (82%) отметили, что именно близкие родственники должны предоставить такие сведения своим детям. Однако 32% опрошенных считают, что этим должны заниматься педагоги и психологи в учебных заведениях.

Кроме того, стало известно, что многие россияне (51%) выступают против публикации в соцсетях фотографий малышей в открытой одежде.

30% родителей подчеркнули, что регулярно проверяют аккаунты своего ребёнка в Интернете. Полностью доверяют детям 56% респондентов. Они редко следят за их активностью в Сети.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в мини-приложении "МеняВолнует 2021". Помимо этого, для пользователей подготовили лонгриды на актуальные темы от известных российских изданий, посвященные темам родительства. Они будут доступны с 13 по 19 сентября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.