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Россиянам хотят давать оплачиваемые выходные после вакцинации

Общество

С такой инициативой выступили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. Специалисты считают, что компонент россияне переносят по-разному, поэтому необходимо после вакцины дать человеку "прийти в себя".

Россиянам хотят давать оплачиваемые выходные после вакцинации

Директор института Максим Петунин написал обращение на имя главы Минтруда. Как пояснил Петунин, он предлагает ввести трёхдневные оплачиваемые выходные после каждого этапа вакцинации.

"В случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", — цитирует сотрудников института РИА Новости.

Из частых реакций на вакцину специалисты выделяют:

  • повышение температуры,
  • озноб,
  • ломоту в теле,
  • слабость и головную боль.

По мнению экспертов, очередная волна коронавируса может прийти в Россию в начале октября. Ранее Pravda.Ru писала о том, какие ещё прививки необходимы, помимо вакцинации от COVID-19.

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Профессор Воробьёв о достоинствах и недостатках прививок
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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