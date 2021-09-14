Россиянам хотят давать оплачиваемые выходные после вакцинации

С такой инициативой выступили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. Специалисты считают, что компонент россияне переносят по-разному, поэтому необходимо после вакцины дать человеку "прийти в себя".

Директор института Максим Петунин написал обращение на имя главы Минтруда. Как пояснил Петунин, он предлагает ввести трёхдневные оплачиваемые выходные после каждого этапа вакцинации.

"В случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", — цитирует сотрудников института РИА Новости.

Из частых реакций на вакцину специалисты выделяют:

повышение температуры,

озноб,

ломоту в теле,

слабость и головную боль.

По мнению экспертов, очередная волна коронавируса может прийти в Россию в начале октября. Ранее Pravda.Ru писала о том, какие ещё прививки необходимы, помимо вакцинации от COVID-19.

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