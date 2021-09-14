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Эксперт: регионы не смогут платить учителям "в силу бедности"

Общество

В пяти регионах страны планируют запустить в тестовом режиме новую систему подсчёта зарплаты учителей. Так, выплата для педагогов школ и дошкольных учреждений будет складываться:

Эксперт: регионы не смогут платить учителям "в силу бедности"
  • из оклада на основе квалификации
  • стимулирующих и премиальных доплат
  • компенсационных надбавок

Последние, будут "выдавать" на усмотрение муниципальной власти. В документе отдельно отметили, что "новая" зарплата не должна быть ниже прежней.

Ничего хорошего

Однако эксперты считают, что такой подсчёт не сделает педагогов на периферии богаче.

"Я ничего хорошего в этом не вижу. Почему? Потому что регионы у нас очень неравны. Одни регионы находятся более-менее в привилегированном положении. Они сами себя обеспечивают и ещё субсидируют другие такие, допустим, как Москва, более-менее Санкт-Петербург и ещё кое-какие регионы. А большинство регионов, находящихся на дотации, не смогут устанавливать нормальную заработную плату или какие-то льготы, выплаты и так далее", — рассказал Pravda. Ru доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии и права Геннадий Козырев.

Как в Москве

По словам профессора, уже несколько лет муссируется тема о едином постановлении по доплатам учителям. По его мнению, закрепить все премиальные и стимулирующие необходимо на федеральном уровне.

"Чтобы в самом отдалённом месте не местная власть устанавливала доплаты, потому что она не может в силу бедности доплачивать эти деньги. А чтобы федеральный центр определял, если в Москве получает преподаватель, допустим, 100 тысяч с полной нагрузкой, педагог или учитель в школе, то и в глубинке где-то он тоже должен получать такую зарплату", — считает Козырев.

Но проблема в том, говорит профессор, что для многих регионов те же сто тысяч "неподъёмная сумма" и педагоги стремятся в мегаполисы, чтобы заработать.

"У нас же сейчас проблема страшная: регионы "обезлюдивают". Люди более-менее нормальные, которые могут работать где-то, бегут оттуда, потому что там зарплаты очень низкие", — резюмирует Козырев.

Тестировать новую систему оплаты труда планируют в течение года. Внедрить её хотят в пяти областях страны:

  • Белгородской
  • Нижегородской
  • Сахалинской
  • Ярославской
  • Республике Мордовия

 

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