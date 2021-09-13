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Ситуацию со спасением девочки от педофила в Солнечногорске оценил психолог

Общество

В Солнечногорске 11 сентября мужчина напал на девятилетнюю девочку, ударил её по лицу, забрал смартфон и начал тащить жертву куда-то. Соседка вовремя подоспела на помощь ребёнку и отпугнула злоумышленника. Она рассказала, как ей это удалось.

Ситуацию со спасением девочки от педофила в Солнечногорске оценил психолог

Очевидцем происшествия стала соседка, которая выбежала на улицу спасать ребёнка. Понимая, что она не успеет догнать правонарушителя, женщина начала кричать: "Мужчина, отпустите ребёнка!" Он услышал крик, остановился и ослабил хватку. В этот момент девочка крикнула: "Помогите!" Преступник испугался, отпустил жертву и убежал.

По словам соседки, на улице были люди, но никто не отреагировал на инцидент. Позже злоумышленник был задержан полицейскими. На допросе мужчина сказал, что собирался надругаться над девочкой.

Почему прохожие не вмешиваются

Семейный психолог Валерий Соколюк рассказал, что для прохожих такая ситуация может показаться "семейной разборкой", поэтому они и не спешат вмешиваться. Многие просто не обращают внимания на то, что происходит вокруг, потому что находятся в своих мыслях.

Как отпугнуть преступника

Психолог советует не проходить мимо, когда происходит какая-то несправедливость, однако необязательно вступать в противостояние. Если ребёнок находится в опасности, можно подойти и спросить у него, что происходит. Агрессору можно пригрозить звонком в полицию. Как правило, в таких случаях злоумышленники уходят.

"Скорее всего, агрессор, увидев какую-то вовлечённость, быстро ретируется, даже если просто задать вопрос", — сообщил Валерий Соколюк в беседе с изданием Москва 24.

У таких людей в голове часто есть план преступления, которого они стараются придерживаться. Если что-то выходит из-под контроля, то они быстро "сливаются", добавила психолог.

Совет родителям

Эксперт посоветовала родителям научить своих детей громко реагировать на экстренные ситуации. Например, громко звать на помощь, кричать "убивают!" или "пожар!" Даже если эти фразы не соответствуют действительности, они способны привлечь окружающих людей.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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