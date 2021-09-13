Доктор Мясников назвал обязательные прививки

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие обязательные прививки нужно делать различным категориям граждан.

По словам Мясникова, люди старше 60 лет, а также лица любого возраста, имеющие хронические заболевания, должны делать прививки от коронавируса, гриппа и пневмококка.

Кроме того, он порекомендовал гражданам ревакцинироваться от гепатита B.

Врач посоветовал беременным в обязательном порядке прививаться от гриппа и столбняка, а детям — от гриппа. Кроме того, несовершеннолетним нужно делать положенные по возрасту другие прививки.

Людям, живущим без селезенки, телеведущий порекомендовал делать вакцинацию от пневмококка и менингококка. А лицам, которые пользуются приборами, компенсирующими потерю слуха, нужна прививка от пневмококка.

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