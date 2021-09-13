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Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян

Общество

Маргарита Симоньян поинтересовалась, где в Минске модно позавтракать. Минчане отправили журналистку по тому же адресу, куда направляли и Ольгу Бузову.

Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян

В ответ на позитивный пост российской телеведущей белорусские хейтеры забросали гостью негативными комментариями.

Скрин жизнелюбивого поста Симоньян разместил в своём Instagram-аккаунте блогер Рустам Солнцев.

"Гостеприимные минчане приветствуют Симоньян", — подписал пост Рустам.

Маргарита отнеслась к жителям Минска со всей душой, однако тёплого отклика не нашла.

"Доброе утро, Минск! Где у Вас тут модно позавтракать?" — гласит вопрос журналистки.

Минская публика удивилась тому, что Маргарите нужно именно модно позавтракать.

"Сариса модна", — иронизировали в Сети.

Минчане были недружелюбны, давая не очень приятные советы телеведущей.

События происходили ровно год назад, когда Маргарита приезжала в Белоруссию с профессиональным визитом.

"В тот момент она приезжала взять интервью у Лукашенко. И много у кто написал — модно на Окрестино (СИЗО)", — пояснили фолловеры.

Примечательно, что хейтеры отправили по тому же адресу и Ольгу Бузову, спрашивающую у белорусов о достопримечательностях Минска.

Нашлись всё же белорусы, которых возмутило такое отношение к гостям.

"Это враги Белоруссии так приветствуют", — объяснили в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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