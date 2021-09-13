Синоптики предупреждают россиян о «глубокой холодной яме»

Синоптики предупреждают россиян о сильном похолодании в Центральном федеральном округе. Ухудшение погодных условий прогнозируют на ближайшие дни.

Предполагается, что дневная температура воздуха опустится до +10…+12 градусов. Это произойдёт из-за того, что на ЦФО надвигается мощный холодный циклон с осадками.

"Центральный федеральный округ ожидает глубокая холодная яма, то есть погода с температурой на 2-4 градуса ниже нормы", — приводит комментарий руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова RT.

Кроме того, по его словам, на ЦФО идёт гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами.

Добавим, в Московской области осень в 2021 году будет холодной. На этой неделе столбик термометра начнёт колебаться от +10 до +13 градусов, а ближе к концу сентября ожидается ещё большее понижение температур — до +6 градусов.

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