Садальский одобрил желание украинцев сделать английский язык государственным

Секретарь (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за переход страны с кириллицы на латиницу. В Незалежной также подумывают о том, чтобы присвоить английскому языку статуса второго государственного. Станислав Садальский поприветствовал мудрую инициативу соседей.

На Украине пытаются полностью искоренить русский язык. Великий и могучий, однако, остаётся очень живуч. Есть предложение в качестве альтернативы украинскому языку насадить на Украине англоязычное общество.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Садальский отнёсся к инициативе с восторгом.

"Правильно — вводите латиницу и английский лучше сделайте основным государственным языком, а украинский вторым. Сейчас половина населения не знает украинский язык или разговаривает на суржике, а если ввести английский то государственный язык будет не знать 99% населения это будет прикольно. Может, лучше сразу на иероглифы", — иронизирует Станислав Юрьевич в своём микроблоге.

Жители Украины не оценили юмор Садальского.

"Украинский язык знают практически все граждане Украины, а не половина, как вы пишите. Половина, может быть, применяет русский на бытовом уровне, это никто не отрицает. Странно, ставить хештег украинароссиядружба и писать про иероглифы", — укорили артиста фолловеры из Незалежной.

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