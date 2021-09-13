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В Раде рассказал о "громкой победе над Москвой". Правда, это было 500 лет назад

Общество

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на днях вспомнил о битве под Оршей, которая состоялась 8 сентября 1514 года. Он назвал это сражение победой Украины над Москвой.

В Раде рассказал о "громкой победе над Москвой". Правда, это было 500 лет назад

"Восьмого сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!" — заявил Гончаренко.

По его мнению, польско-литовское войско под командованием Константина Острожского, которого Гончаренко назвал "украинским полководцем", "вдребезги разгромило" московские рати.

При этом Гончаренко пообещал "победить" Россию: "Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз. Но еще лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии".

Битва под Оршей стала одним из эпизодов русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русская армия тогда действительно потерпела серьезное поражение от войск Великого княжества Литовского и Польского королевства, командовали которыми гетман литовский Константин Острожский и польский надворный гетман Януш Сверчовский.

Стоит заметить, что в соседней Белоруссии несколько лет назад битву под Оршей именовали "днём победы белорусского оружия", а некоторые историки в этой стране заявляют, что решающую роль в победе сыграла "белорусская конница".

Как бы там ни было, битва под Оршей являлась хоть и крупным сражением для своего времени, однако ее значение было сильно преувеличено. Причем основы были заложены сразу же после сражения. И тогда тоже была пропаганда — и в Польском королевстве большие усилия приложили к тому, чтобы представить произошедшее как победу "цивилизации" над "варварами".

При этом поляки и литовцы так и не смогли вернуть себе контроль над Смоленском, который был занят отрядами московского князя Василия III в том же 1514 году. До этого русские правители в течение почти ста лет пытались вернуть Смоленск, но безуспешно.

Воспринимать призывы депутата Верховной рады иначе как пропаганду — причем пропаганду довольно примитивную — не стоит. Но впрочем, это вполне обычное дело для украинских — да и не только украинских — политиков.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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