Вице-мэр Москвы рассказал, почему в столице не хватает мигрантов

О том, что на столичных стройках не хватает приезжих, рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. По его словам, из-за того, что большая часть мигрантов покинула Россию в период пандемии коронавируса, застройщики вынуждены идти на ухищрения и "перекупать" иностранных рабочих друг у друга.

"Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растёт стоимость их услуг", — сказал Ефимов в интервью "Известиям".

По оценкам вице-мэра, на столичных стройках не хватает порядка двухсот тысяч приезжих рабочих. Как уточнил Ефимов, власть надеется, что вскоре ограничения на въезд в РФ смягчат.

Ранее Pravda.Ru писала, что депутаты предложили ужесточить наказание мигрантов за преступления. И применять к ним более серьёзные санкции, чем к гражданам России. К примеру, создать "специальные лагеря" для иностранцев в Сибири.

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