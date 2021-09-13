"Царьград" выпустил расследование о лидерах КПРФ

Телеканал "Царьград" выпустил фильм-расследование "Коммунистов больше нет", посвященное партии КПРФ и ее руководству. Под маской вегетарианской и безвольной партии зарождается агрессивно-реваншистское движение, мечтающее вновь обрушить Россию в кровавый хаос, предупреждают его авторы.

Уже много лет коммунисты занимают вторую строчку в рейтинге российских политических партий. Но если прежде они ассоциировались лишь с ностальгическими воспоминаниями о брежневской эпохе бесплатной медицины и комсомольских строек, то сегодня КПРФ становится совсем иной.

"Это партия дельцов, которые ради того, чтобы добиться властных полномочий, чтобы пробраться в Думу, готовы идти на любые преступления и аморальные поступки", — уверен политолог Сергей Карнаухов.

И это не пустые опасения. Авторы расследования собрали немало фактов, указывающих на тесную связь нынешних авторитетных коммунистов вроде Валерия Рашкина с либералами и олигархами. К чему может привести подобный союз, подробно разъясняется в расследовании:

"Их цель — бессмысленный и беспощадный уличный бунт, их лозунг — "Грабь награбленное", а награбленным считается всё, что хочется прибрать к рукам. Это подростковая романтика большевиков и анархистов — красный террор, продразвёрстка, разруха, голод. Это уже не брежневское скромное изобилие — это пустые улицы, выстуженные дома, разбитые фонари, обезглавленные церкви, продовольственные карточки, это безграничная власть отребья, люмпена, гопника. Это политический и моральный распад России", — предупреждают журналисты "Царьграда".