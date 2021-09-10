Крионика: обман потребителя или шанс на вторую жизнь

В Подмосковье шестого сентября две криокомпании "Открытая крионика" и "КриоРус" не поделили оборудование и замороженные в нём тела. Журналисты Pravda.Ru поговорили о крионике и надеждах на оживление с академиком РАН Сергеем Колесниковым.

Коммерческий проект

Член комиссии по борьбе с лженаукой Сергей Колесников заявил, что в крионике нет никакой науки. По словам академика, таким образом бизнесмены пытаются собрать деньги. Сейчас нет никаких подтверждений, что тело можно разморозить и оживить в ближайшие 20-30 лет.

Перспективы для отдельных клеток

По словам специалиста, в наше время используют криоконсервацию:

сперматозоидов;

яйцеклеток;

замороженных эмбрионов.

"Но это отдельные клетки. Это не целый организм. И потом большого смысла в замораживании я не вижу, потому что я думаю, что методы лечения злокачественных новообразований совершенствуются, и нет смысла ждать, что в ближайшем будущем крионика позволит сохранить тело человека до разработки новых методов. На мой взгляд, пока это, мягко говоря, коммерческий проект, направленный больше на обман потребителя", — объяснил Сергей Колесников.

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