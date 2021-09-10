Пушкина осудила тех, кто не пустил особенного ребёнка на аттракцион

Российская телеведущая, государственный и общественный деятель Оксана Пушкина с сожалением отметила, что в России дискриминируют права людей с инвалидностью. Случай с ребёнком в Геленджике особенно поразил Оксану Викторовну.

На курорте Краснодарского края пятилетнего ребёнка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион. А в Екатеринбурге женщине не позволили пронести в самолёт спецкресло для ребёнка с ДЦП.

Ранее своё возмущение по поводу дискриминации детей с особенностями развития высказывала телеведущая Эвелина Блёданс.

Подобные инциденты прокомментировала зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она считает недопустимым ущемления прав инвалидов.

Она напомнила, что Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ Российской Федерацией ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, подлежащая обязательному применению. Там чётко прописано, что люди с инвалидностью наделены возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех сферах жизни.

"Пока мы не поменяем мозги, ничего не изменится. Родители, боритесь за своих детей! Общество наше больное. Люди в последние годы стали очень нетерпимыми друг к другу. Агрессия отовсюду: телевидение, радио, интернет. Не случайно, кстати, и уровень домашнего насилия увеличился. Мы так извратили слово толерантность, так им брезгуем, что сами превратились в циников и равнодушных людей", — цитирует слова Оксаны Викторовны Общественная Служба Новостей.

Общественный деятель напомнила о том, что в нашей стране очень много людей с серьёзными проблемами со здоровьем. Пушкина призвала добрее и внимательнее относиться к тем, кто нуждается в помощи.

"На всех необычных и особенных сограждан срываемся, порой, как цепные собаки и даже не замечаем этого. А между тем, в России почти двенадцать миллионов людей с инвалидностью, в том числе около 680 тысяч детей с ограниченными возможностям здоровья", — рассказала Оксана Пушкина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.