EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова назвала оторванным от реальности заявление Зеленского о войне с РФ
Талибы* захватили склад с советским оружием и техникой
Талибы* не станут помогать другим государствам ловить террористов
"Замечательный человек": Пореченков рассказал о знакомстве с Зиничевым
Глава украинской разведки рассказал о плане РФ по захвату Украины
Карина Зверева взбудоражила фанатов пикантным снимком
Песков: переименования Санкт-Петербурга в Ленинград не будет
В Подмосковье началась война между криокомпаниями
В Госдуме оценили слова Зеленского о войне с Россией

Пушкина осудила тех, кто не пустил особенного ребёнка на аттракцион

Общество

Российская телеведущая, государственный и общественный деятель Оксана Пушкина с сожалением отметила, что в России дискриминируют права людей с инвалидностью. Случай с ребёнком в Геленджике особенно поразил Оксану Викторовну.

Пушкина осудила тех, кто не пустил особенного ребёнка на аттракцион

На курорте Краснодарского края пятилетнего ребёнка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион. А в Екатеринбурге женщине не позволили пронести в самолёт спецкресло для ребёнка с ДЦП.

Ранее своё возмущение по поводу дискриминации детей с особенностями развития высказывала телеведущая Эвелина Блёданс.

Подобные инциденты прокомментировала зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она считает недопустимым ущемления прав инвалидов.

Она напомнила, что Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ Российской Федерацией ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, подлежащая обязательному применению. Там чётко прописано, что люди с инвалидностью наделены возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех сферах жизни.

"Пока мы не поменяем мозги, ничего не изменится. Родители, боритесь за своих детей! Общество наше больное. Люди в последние годы стали очень нетерпимыми друг к другу. Агрессия отовсюду: телевидение, радио, интернет. Не случайно, кстати, и уровень домашнего насилия увеличился. Мы так извратили слово толерантность, так им брезгуем, что сами превратились в циников и равнодушных людей", — цитирует слова Оксаны Викторовны Общественная Служба Новостей.

Общественный деятель напомнила о том, что в нашей стране очень много людей с серьёзными проблемами со здоровьем. Пушкина призвала добрее и внимательнее относиться к тем, кто нуждается в помощи.

"На всех необычных и особенных сограждан срываемся, порой, как цепные собаки и даже не замечаем этого. А между тем, в России почти двенадцать миллионов людей с инвалидностью, в том числе около 680 тысяч детей с ограниченными возможностям здоровья", — рассказала Оксана Пушкина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Оксана Пушкина срывается в истерику в диалоге с корреспондентом ИА Красная Весна
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Жители разрушенной в Ногинске высотки не смогут вернуться в квартиры еще месяц
Захарова назвала оторванным от реальности заявление Зеленского о войне с РФ
Талибы* захватили склад с советским оружием и техникой
Талибы* не станут помогать другим государствам ловить террористов
"Замечательный человек": Пореченков рассказал о знакомстве с Зиничевым
Глава украинской разведки рассказал о плане РФ по захвату Украины
Карина Зверева взбудоражила фанатов пикантным снимком
Не для русских: в Германии назвали российский Дальний Восток "чужой территорией"
Песков: переименования Санкт-Петербурга в Ленинград не будет
В Подмосковье началась война между криокомпаниями
Популярное
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.

Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как дочь Лиза называет старшую сестру
Экономика и бизнес
Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России
Любовь Степушова Итоги саммита РФ - Белоруссия: Путин уступил Лукашенко, но выиграл Любовь Степушова Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер Ирина Гусакова "Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика" Ирина Гусакова
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Происшествия
Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Экономика и бизнес
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников