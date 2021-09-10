Эксперты по этикету рассказали, в каких случаях принято оставлять чаевые

Специалисты по этикету рассказали, в каких случаях следует оставлять чаевые официантам и таксистам.

Эксперты считают правильным, когда посетитель кафе или ресторана оставляет официанту чаевые, если они не были включены в счёт.

Преподаватель по этикету и элегантности, тренер по личному бренду Анастасия Перевалова заявила, что в России стандартный размер чаевых составляет 10%. Как правило, их не забирает один официант, а сумма делится между персоналом заведения. Если у посетителя есть желание, то можно 10% оставить ресторану и столько же официанту, который обслуживал. Лучше дать чаевые наличными, но сейчас во многих заведениях общепита в чеке указывается QR-код, по которому можно перевести вознаграждение официанту, сообщила Перевалова в беседе с изданием Москва 24.

По правилам этикета, таксисту также нужно давать на чай 10% от суммы заказа. Однако в России это не принято.

По словам Переваловой, в аэропорту или отеле носильщику багажа принято давать не меньше 100 рублей в России или двух долларов в Европе и США. При этом рекомендуется, чтобы мужчина давал на чай гардеробщику и швейцару. Можно оставить вознаграждение в размере 10% от суммы процедуры косметологам, мастерам маникюра и парикмахерам.

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