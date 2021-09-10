Собчак прокомментировала дерзкое заявление толерантного политика

Ксения Собчак придерживается свободных европейских взглядов на вопрос взаимоотношения полов. Журналистку удивила смелость женщины-политика Елены Ульяновой, которая в своей предвыборной речи проявила лояльность по отношению к однополым бракам. Ксения предрекла Ульяновой скорую травлю со стороны тех, кто стоит на страже нравственного здоровья общества.

Уважение Собчак вызвало заявление 59-летнего кандидата от "Партии Роста" Елены Ульяновой. Женщина на Первом канале заявила, что уважает выбор людей, которые идут другим путём.

"А представьте, что политик берет и говорит на Первом канале о том, что толерантность это ок и однополый брак — это выбор, который стоит научиться принимать. И не просто политик, а КАНДИДАТ. И не просто кандидат, а женщина 59-лет? У которой уже есть правнуки? Это сделала Елена Ульянова, кандидатка Партии роста на дебатах", — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ксения Анатольевна считает, что высказывание Ульяновой дорого ей обойдётся. Она уверена, что скоро Милонов и Мизулина "начнут суетиться" и "выпиливать часть дебатов с ютуба".

"Я спокойно отношусь к тем людям, которые выбирают другой путь. Выходить замуж или жениться, выбирать себе пару. Возможно, это однополый брак. Нужно научиться принимать эту тенденцию. Это — проявление человечности”, — процитировала слова женщины журналистка.

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