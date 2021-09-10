В Каменске-Уральском инспектор улучшал статистику через выдуманные нарушения

В Каменске-Уральском сотрудник ДПС фальсифицировал данные, чтобы улучшить статистику. 29-летний мужчина выписывал штрафы и сам же за них платил. Об этом сообщили представители прокуратуры по региону.

По данным правоохранителей, обвиняемый оформил шесть постановлений об административных правонарушениях, которых на самом деле не существовало. При этом инспектор заплатил три тысячи вместо подставного горожанина.

"Чтобы создать видимость результатов своей служебной деятельности, искусственно завышал статистические показатели работы", — объяснили мотив предполагаемого преступника в ведомстве.

В ходе служебной проверки начальников обвиняемого привлекли к дисциплинарной ответственности. Сотруднику ДПС грозит грозит четыре года тюрьмы.

Коллега предполагаемого преступника заявил, что этот случай — результат палочной системы, по которой специалисты вынуждены работать. Если пешеходов в статистике "не хватает", могут не дать премию или дисциплинарно наказать. Вместе с этим анонимный источник "E1.RU" отметил, что редко кто действует так прямо, как тот мужчина. Обычно договариваются со знакомыми.

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