"Одноклассники" запустили платную подписку на группы и монетизацию для авторов

В социальной сети "Одноклассники" появилась единая платформа для монетизации авторов с помощью подписчиков. Она позволяет администраторам групп зарабатывать на эксклюзивном контенте.

В сообществах запустили возможность платной подписки на отдельные публикации. Этот сервис дополнил уже существующие в "Одноклассниках" функции по созданию закрытых пабликов с доступом за деньги, сбору донатов в группах и трансляциях.

Сейчас авторы могут использовать разные стратегии монетизации:

собирать донаты от спонсоров среди подписчиков;

публиковать только платный контент;

разделять контент на открытый и эксклюзивный по подписке.

Со всеми новыми инструментами можно ознакомиться в разделе "Монетизация". Блок с таким же названием внедрён в настройки групп. Полученные деньги легко вывести на банковскую карту с помощью сервиса Boosty. Комиссия составит 10%.

Предполагается, что единая платформа монетизации позволит проводить онлайн-курсы, марафоны, закрытые книжные клубы, концерты, акции и распродажи.

Авторы сами смогут устанавливать стоимость публикаций, доступных на платной основе. Они будут появляться у подписчиков, которые внесли оплату, в закрытой ленте (отдельная вкладка "Платные темы").

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.