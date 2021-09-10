У здания МЧС на улице Ватутина в Москве в эти минуты собираются коллеги, родственники и друзья главы ведомства Евгения Зиничева, который трагически погиб на учениях в Норильске.
Известно, что церемонию прощания с министром посетит президент России Владимир Путин. Об этом накануне сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее к зданию МЧС в столице и регионах РФ люди стали приносить цветы и свечи в знак памяти о Зиничеве.
Они пройдут в закрытом режиме для представителей СМИ, передают "Известия".
Напомним, Евгений Зиничев умер 8 сентября. Он пытался спасти режиссёра Александра Мельника, который искал локации для своего нового фильма и внезапно сорвался со скалы. Глава МЧС кинулся за ним, однако разбился о выступавший камень. Трагедия унесла сразу две жизни.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.