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Владимир Путин посетит церемонию прощания с Евгением Зиничевым в Москве

В Москве началось прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Общество

У здания МЧС на улице Ватутина в Москве в эти минуты собираются коллеги, родственники и друзья главы ведомства Евгения Зиничева, который трагически погиб на учениях в Норильске.

В Москве началось прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Известно, что церемонию прощания с министром посетит президент России Владимир Путин. Об этом накануне сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее к зданию МЧС в столице и регионах РФ люди стали приносить цветы и свечи в знак памяти о Зиничеве.

  • Похороны главы Министерства чрезвычайных ситуаций состоятся сегодня, 10 сентября, в Санкт-Петербурге на Северном кладбище.

Они пройдут в закрытом режиме для представителей СМИ, передают "Известия".

Напомним, Евгений Зиничев умер 8 сентября. Он пытался спасти режиссёра Александра Мельника, который искал локации для своего нового фильма и внезапно сорвался со скалы. Глава МЧС кинулся за ним, однако разбился о выступавший камень. Трагедия унесла сразу две жизни.

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МЧС спасет российскую армию
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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