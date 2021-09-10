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Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство

Общество

Пьяный сторож, который встретил губернатора Приморья Олега Кожемяко у ворот строительного объекта заново "запустил" рабочий процесс. После того, как комичное видео попало в сеть, подрядчик пообещал, что лично проконтролирует ход строительства школы-сада в посёлке Волчанец. 

Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство

"Мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику – кран, экскаватор – и начинаем наращивать объёмы по выполнению обязательств",- сказал директор организации Николай Воронов РИА Новости. 

По словам Воронова, их "подвёл субподрядчик". Кроме того, что сотрудники на объекте "распустились", так ещё и приходится исправлять недочёты от некачественной работы. Школа в посёлке Волчанец строится уже почти пять лет. 

Напомним, что вчера губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал проверить долгострой. Главу региона встретил только очень пьяный сторож. Мужчина открывал Кожемяко ворота и упал. Губернатор всё снял на видео и выложил в сеть. В своё оправдание сторож заявил, что у него в этот день выходной. 

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«В смерть пьяный сторож и ни души»: губернатор Приморья проверил, как строят школу
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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