Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство

Пьяный сторож, который встретил губернатора Приморья Олега Кожемяко у ворот строительного объекта заново "запустил" рабочий процесс. После того, как комичное видео попало в сеть, подрядчик пообещал, что лично проконтролирует ход строительства школы-сада в посёлке Волчанец.

"Мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику – кран, экскаватор – и начинаем наращивать объёмы по выполнению обязательств",- сказал директор организации Николай Воронов РИА Новости.

По словам Воронова, их "подвёл субподрядчик". Кроме того, что сотрудники на объекте "распустились", так ещё и приходится исправлять недочёты от некачественной работы. Школа в посёлке Волчанец строится уже почти пять лет.

Напомним, что вчера губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал проверить долгострой. Главу региона встретил только очень пьяный сторож. Мужчина открывал Кожемяко ворота и упал. Губернатор всё снял на видео и выложил в сеть. В своё оправдание сторож заявил, что у него в этот день выходной.

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