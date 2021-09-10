Эксперт: спецслужб не хватит, чтобы арестовать всех чиновников-коррупционеров

В Саудовской Аравии разом арестовали почти 300 государственных чиновников. Специалисты 10 социально важных министерств попались на коррупции. По мнению члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, почётного президента фонда "Антимафия" Евгения Мысловского, в России для такой "массовой зачистки" среди госслужащих просто не хватит специалистов.

"Так же просто не арестовывают и такой глобальной зачистки быть не может просто чисто даже физически. Не хватит наших спецслужб на то, чтобы арестовать всех-всех чиновников", — объясняет Мысловский Pravda. Ru.

По словам эксперта, чиновников в России гораздо больше, чем сотрудников правоохранительных органов. И несмотря на то что антикоррупционное законодательство жёстко регулирует работу госслужащих, взятки, увы, не редкость. Но для того чтобы кого-то наказать, нужно не просто "поймать", а доказать виновность.

"Не всех наказывают, не всех выявляют, прежде всего, не всех отлавливают. А наказание, в принципе, жёсткое у всех. 10-15 лет — это совсем немаленькое наказание", — говорит Мысловский. — "Коррупция включает в себя больше 30 составов преступлений. Если вы посмотрите статистику, очень много людей привлекается за это к ответственности".

Нельзя "хватать" человека и сажать только потому, что он чиновник, подчеркнул эксперт. Но факт остаётся фактом — много и тех, кто был замешан в коррупции, но не понёс наказание. Происходит это и потому, что для суда в таких случаях нужны "железобетонные" доказательства, а собрать их на огромное количество предполагаемых взяточников — это огромная работа.

"Работа, к сожалению, превышает человеческие возможности, даже технические возможности", — резюмировал Мысловский.

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