Путин простится с Зиничевым в Москве

Президент России Владимир Путин посетит церемонию прощания с погибшим 8 сентября главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Евгений Зиничев

При этом представитель Кремля отметил, что посещать похороны Евгения Зиничева, которые состоятся в Санкт-Петербурге, российский лидер не планирует.

Церемония прощания с трагически погибшим главой Министерства чрезвычайных ситуаций намечена на пятницу 10 сентября в Москве в здании НЦУКС МЧС России с 9:00 до 10:30.

Напомним, Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Министру было 55 лет.

Президент Владимир Путин назвал гибель главы МЧС невосполнимой личной утратой. Глава государства подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.