Врач рассказал об опасности четвёртой волны COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, кого может затронуть четвёртая волна коронавируса и сколько волн ещё ожидать.

В московском департаменте здравоохранения сообщили о высокой вероятности наступления четвёртой волны коронавируса. Ранее главврач больницы в Коммунарке говорил, что она может начаться в конце сентября-начале октября.

"Вакцинированные люди могут пострадать, но они могут пострадать в меньшей степени по той причине, что если вакцинированный человек заражается, то, как правило, заболевание протекает в лёгкой или даже в скрытой форме, то есть он ничего не чувствует. По крайней мере, не попадает в реанимацию на кислород. Кто будет заражаться? У нас очень много ещё непривитых. И вот они, к сожалению, будут заражаться и тяжело болеть. Дельта-вирус более агрессивный по отношению к человеку, он вызывает более тяжёлые заболевания", — сообщил Болибок в беседе с изданием Pravda.Ru.

Группы в зоне риска

Эксперт назвал две возрастные группы, которые находятся в "зоне риска".

"У нас два контингента, две возрастных группы очень сильно непривитые — это люди, которые, условно говоря, нигде не работают или работают не по найму, потому что те, кто работают по найму, там всё-таки народ встряхнули, когда оформляли иммунные паспорта на предприятиях. Там считали привитых по головам. Но у нас есть неработающие пенсионеры. У нас есть масса других неработающих категорий, к которым меры административного воздействия работодатель применить не может. Они сидят и ждут чего-то там, не прививаются. Как на них воздействовать, я не знаю. Мне кажется, наша власть уже махнула на это дело рукой: прививки есть, вакцины есть, пожалуйста, приходите, прививайтесь. Кто не хочет прививаться — это уже его личное дело", — отметил иммунолог.

Второй возрастной группой, которая болеет легче, но активнее переносит COVID-19, являются дети.

"И вторая возрастная группа у нас — это дети. Потому что по детям только сейчас прошли испытания насчёт того, чтобы прививать. Но там тоже прививки сугубо добровольные. И родители нечасто отводят детей на вакцинацию. Хотя дети болеют не так тяжело, как взрослые, однако они остаются основным каналом передачи коронавирусной инфекции, потому что, заражаясь, например, дома, они несут эту инфекцию в детский сад и школу, там между собой эта инфекция разменивается, и её приносят уже в другие семьи. И такой маятник "из дома в детское учреждение, из детского учреждения — домой" прокачивает вот этот коронавирус, распространяет его по стране", — сказал Болибок.

Сколько будет жить COVID-19

Эксперт затруднился ответить, сколько волн ещё будет, но предположил, что обострения коронавируса могут происходить ежегодно.

"Сказать очень сложно. Если брать за прототип испанку, которая была 100 лет назад, то там пандемия длилась три года. Грипп "Гонконг" тоже длился с 1968-го по 1971-й. Насчёт коронавируса… Я не вижу причин, почему вот SARS-CoV-2 не будет обостряться каждый год", — добавил он.

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