Адвокат рассказал, пересмотрят ли приговор бесланскому террористу

Спустя 17 лет после трагедии в Беслане чеченский террорист подал прошение, чтобы правоохранители заново изучили дело. Адвокат Дмитрий Джулай объяснил, есть ли у преступника шанс уменьшить срок лишения свободы.

40-летний Нурпаши Кулаев оказался единственным выжившим из группы захватчиков школы. Он не признал вину и заявил о некомпетентности своего адвоката Альберта Плиева. Прошение пообещали рассмотреть в течение 30 дней. Дмитрий Джулай отметил, что наказание для террориста вряд ли пересмотрят.

"Насколько я помню, за всю историю удовлетворили прошение одному человеку из пожизненно осуждённых" — пояснил адвокат, слова которого передали журналисты NEWS.ru.

Напомним, что первого сентября 2004 года террористы взяли в заложники более тысячи человек, которые находились в школе номер один. Люди провели три дня без воды и еды. В спортзале, где мучали граждан, висела взрывчатка. В этой трагедии погибли 334 человека, среди которых 186 детей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.