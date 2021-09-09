Спустя 17 лет после трагедии в Беслане чеченский террорист подал прошение, чтобы правоохранители заново изучили дело. Адвокат Дмитрий Джулай объяснил, есть ли у преступника шанс уменьшить срок лишения свободы.
40-летний Нурпаши Кулаев оказался единственным выжившим из группы захватчиков школы. Он не признал вину и заявил о некомпетентности своего адвоката Альберта Плиева. Прошение пообещали рассмотреть в течение 30 дней. Дмитрий Джулай отметил, что наказание для террориста вряд ли пересмотрят.
"Насколько я помню, за всю историю удовлетворили прошение одному человеку из пожизненно осуждённых" — пояснил адвокат, слова которого передали журналисты NEWS.ru.
Напомним, что первого сентября 2004 года террористы взяли в заложники более тысячи человек, которые находились в школе номер один. Люди провели три дня без воды и еды. В спортзале, где мучали граждан, висела взрывчатка. В этой трагедии погибли 334 человека, среди которых 186 детей.
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