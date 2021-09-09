В московском Депздраве рассказали о четвертой волне коронавируса

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил о высокой вероятности наступления четвертой волны коронавируса. Заявление прозвучало на Форуме социальных инноваций регионов.

По прошлому опыту московские власти знают, когда нужно перепрофилировать койки для пациентов с COVID-19, отметил Хрипун.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвертая волна коронавируса может произойти уже этой осенью, ориентировочно, в конце сентября-начале октября. В этот период будет наблюдаться повышенная заболеваемость новым вирусом. Это связано, в том числе, с сезонным фактором, отметил он.

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