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В московском Депздраве рассказали о четвертой волне коронавируса

Общество

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил о высокой вероятности наступления четвертой волны коронавируса. Заявление прозвучало на Форуме социальных инноваций регионов.

По прошлому опыту московские власти знают, когда нужно перепрофилировать койки для пациентов с COVID-19, отметил Хрипун.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвертая волна коронавируса может произойти уже этой осенью, ориентировочно, в конце сентября-начале октября. В этот период будет наблюдаться повышенная заболеваемость новым вирусом. Это связано, в том числе, с сезонным фактором, отметил он.

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Бесконечный COVID-19. Четвертая волна накрыла планету
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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