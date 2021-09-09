Российский миллиардер Дерипаска призвал умерить потребление

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал мир уменьшить схему потребления, чтобы прийти к равновесию. Заявление прозвучало на Столыпинском форуме.

По словам Дерипаски, нужно менять схему потребления, потому что сейчас люди много потребляют и выбрасывают. Однако все заняты лишь наращиванием доходов и стимулированием потребления. Единственный путь, который приведет к достижению равновесия, — отказ от многих вещей, считает миллиардер.

По мнению основателя компании "Базовый элемент", миру нужно быстро реализовывать новую энергетическую стратегию. Во главе нее должна быть атомная энергетика и умеренное потребление, отметил он.

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