Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставили результаты свежего исследования о качестве жизни в Республике Крым. Выяснилось, что 77% опрошенных довольны положением дел в регионе.
Большинство крымчан доверяют своему руководству и правительству РФ. Работу президента Владимира Путина положительно оценивают 84% жителей субъекта. Кроме того, респонденты назвали топ-3 сферы, в которых, по их мнению, за последние два года существенно улучшилась ситуация:
Лишь 20% крымчан сообщили, что недовольны текущим положением дел. Эксперты установили: 17% опрошенных не доверяют руководителю Республики Сергею Аксёнову. Вместе с тем 84% жителей положительно отзываются о его работе.
Добавим, опрос проводили в форме телефонного интервью с 11 по 12 августа 2021 года. В нём поучаствовали 1600 человек в возрасте от 18 лет, проживающие в Крыму и Севастополе.
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