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Больше 70% жителей Крыма довольны жизнью и доверяют руководству России

Общество

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставили результаты свежего исследования о качестве жизни в Республике Крым. Выяснилось, что 77% опрошенных довольны положением дел в регионе.

Больше 70% жителей Крыма довольны жизнью и доверяют руководству России

Большинство крымчан доверяют своему руководству и правительству РФ. Работу президента Владимира Путина положительно оценивают 84% жителей субъекта. Кроме того, респонденты назвали топ-3 сферы, в которых, по их мнению, за последние два года существенно улучшилась ситуация:

  • состояние дорог;
  • благоустройство населённых пунктов;
  • доступность детских садов.

Лишь 20% крымчан сообщили, что недовольны текущим положением дел. Эксперты установили: 17% опрошенных не доверяют руководителю Республики Сергею Аксёнову. Вместе с тем 84% жителей положительно отзываются о его работе.

Добавим, опрос проводили в форме телефонного интервью с 11 по 12 августа 2021 года. В нём поучаствовали 1600 человек в возрасте от 18 лет, проживающие в Крыму и Севастополе.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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