В экстренных службах назвали дату прощания с погибшим на учениях в Норильске руководителем МЧС России Евгением Зиничевым.
Церемония прощания состоится 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. Похороны министра запланированы в тот же день в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.
Соболезнования родным и близким погибшего руководителя МЧС РФ продолжают выражать лидеры мировых держав, политические деятели, общественники и жители страны.
Напомним, трагедия случилась в среду, 8 сентября. Евгений Зиничев находился на плановых учениях в Норильске. Он пытался спасти кинорежиссёра Александра Мельника, который выбирал локации для съёмок фильма и внезапно сорвался со скалы. Глава МЧС России кинулся за ним в воду, но разбился о выступавший камень.
Зиничеву было всего 55 лет. У него остались жена, сын и внуки.
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