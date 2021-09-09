Стала известна дата прощания с погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым

В экстренных службах назвали дату прощания с погибшим на учениях в Норильске руководителем МЧС России Евгением Зиничевым.

Церемония прощания состоится 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. Похороны министра запланированы в тот же день в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.

Накануне вечером к ведомству, в котором служил Зиничев, люди стали приносить цветы и свечи в знак памяти.

Соболезнования родным и близким погибшего руководителя МЧС РФ продолжают выражать лидеры мировых держав, политические деятели, общественники и жители страны.

Напомним, трагедия случилась в среду, 8 сентября. Евгений Зиничев находился на плановых учениях в Норильске. Он пытался спасти кинорежиссёра Александра Мельника, который выбирал локации для съёмок фильма и внезапно сорвался со скалы. Глава МЧС России кинулся за ним в воду, но разбился о выступавший камень.

Зиничеву было всего 55 лет. У него остались жена, сын и внуки.

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