Угрожают в соцсети: жене Мамаева запрещают требовать алименты

Бывшая жена полузащитника «Ростов» и сборной России по футболу Павла Мамаева Алана написала заявление в полицию. Как передает Telegram-канал Mash, причиной обращения стали угрозы в Интернете.

С недавнего времени Алане Мамаевой в Instagram приходят сообщения от пользователя под ником Тони Монтана. Он требует от экс-супруги футболиста забыть про алименты, продать всё имущество и начать зарабатывать самостоятельно.

"Хватит уже ныть, что денег нет, ты взрослый человек – встань и зарабатывай. И прибедняться не нужно: квартира за 30 миллионов, Bentley за 20, Range Rover за 15. Ты можешь купить себе огромный коттедж в Московской области и открыть свой бизнес, и ездить на обычной машине. Ты всё равно не вывозишь обслуживание этих авто", - приводит скриншоты сообщений незнакомца к Мамаевой Mash.

Также Тони Монтана пишет девушке, что если она всё-таки не намерена оставить звёздного мужа в покое, у нее будут проблемы. По словам незнакомца "кавказцы уже ждут отмашки".

По факту угроз Мамаева подала заявление в Пресненское ОВД Москвы с просьбой возбудить уголовное дело.

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