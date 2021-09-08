59-летняя телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей энергичности

Известная телеведущая Екатерина Андреева опубликовала пост в Instagram, в котором раскрыла секрет своей энергичности. 59-летняя женщина рассказала, что позволяет ей оставаться счастливой и жизнерадостной.

Екатерина Андреева

По словам ведущей Первого канала, чтобы ощущать жизнь, нужно совершать какие-то действия. Она привыкла брать энергию из "обнимашек с деревьями, тихих шептаний с морем, тисканья котов-собак". Андреева любит дышать чистым горным воздухом, зарываться в морской песок, ходить босиком по траве или камням.

Для поддержания своего энергетического уровня она также рекомендует в свободное время слушать любимые песни.

"Просто любить весь мир, и он в ответ будет любить тебя", — подчеркнула Екатерина Андреева в своём аккаунте.

К посту она прикрепила снимок, сделанный на отдыхе в Черногории. На фотографии телеведущая сидит в позе лотоса.

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