Ребенка с ДЦП со спецкреслом могли не пустить в самолет на законных основания

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по информации, опубликованной в СМИ, о недопуске ребенка с ДЦП со специальным креслом на борт самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". Вследствие чего женщине пришлось почти четыре часа держать 10-летнего ребенка на коленях.

Имела ли права авиакомпания отказать женщине и мальчику страдающему тяжелой формой ДЦП в просьбе поднять на борт самолет спецкресло? Комментарий об этом корреспонденту Pradva. ru дал гендиректор Ассоциации аэропортов гражданской авиации Виктор Горбачёв.

Как отметил эксперт, законные основания для отказа в таком случае есть. При покупке билета обязательно должна быть указана подробная информация, экипаж самолета должен быть информирован, что на борту есть такой человек.

"В принципе, это безобразие. Однако, вопрос в том, предупредил ли пассажир при регистрации билета, что ребенок-колясочник. Если не предупредил, то авиакомпания может и не пустить. Если предупредил, то компания не имеет право отказать", — заметил Виктор Горбачёв.

В случае вины бортпроводников, авиакомпания должна будет возместить сумму причиненного ущерба.

"Во-первых, они должны оплатить за то, что не предоставили место и не посадили, за вот этот утерянный билет и пролет. Второе, это моральный ущерб, который определяется судом", — сообщил Виктор Горбачёв.

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