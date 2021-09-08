Россиянка возмутилась, обнаружив видеокамеру в туалете московского ТЦ

Посетительница столичного торгово-развлекательного центра "Щука" обнаружила видеокамеру в общественном туалете. Женщина сфотографировала устройство и поделилась снимком в районном Facebook-аккаунте.

В посте она уточнила, что разглядела оборудование совершенно случайно. Россиянка не смогла догадаться, зачем на потолок решили поместить камеру, поэтому обратилась за помощью к пользователям соцсетей.

В комментариях москвичи возмутились нарушением правил приватности со стороны руководства комплекса.

По словам местных жителей, закон запрещает размещать подобные устройства в туалетах. Многие из них отметили, что посетительнице нужно было сразу обратиться с фотографиями в правоохранительные органы.

Некоторые пользователи иронически отнеслись к посту женщины. Они порекомендовали в следующий раз заклеить видеокамеру скотчем и жить спокойно.

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