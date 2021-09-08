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В Дагестане уволен замдиректора школы, где девочкам запрещали ходить без косынок

Общество

В Дагестане замдиректора Маджалисской школы, который не разрешал девочкам ходить на уроки без косынок, покинул свой пост.

В Дагестане уволен замдиректора школы, где девочкам запрещали ходить без косынок

Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой видно, как он обращается с ученицами. Школьницы, которые подготовились заранее и пришли в белых косынках, смогли попасть на уроки. Остальным детям заместитель директора запретил входить в здание, сообщает РИА Новости.

  • В администрации Кайтагского района прокомментировали ситуацию. Чиновники заявили, что Адамкади Курбанкадиев, который работал в должности замдиректора, отстранён от занимаемого поста.

Он больше не будет взаимодействовать с учениками Маджалисской школы. В учреждении отменили правило об обязательном ношении косынок.

Напомним, после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой прокуратура Дагестана запустила проверку. Сейчас специалисты выясняют все подробности этого инцидента.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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