В Дагестане замдиректора Маджалисской школы, который не разрешал девочкам ходить на уроки без косынок, покинул свой пост.
Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой видно, как он обращается с ученицами. Школьницы, которые подготовились заранее и пришли в белых косынках, смогли попасть на уроки. Остальным детям заместитель директора запретил входить в здание, сообщает РИА Новости.
Он больше не будет взаимодействовать с учениками Маджалисской школы. В учреждении отменили правило об обязательном ношении косынок.
Напомним, после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой прокуратура Дагестана запустила проверку. Сейчас специалисты выясняют все подробности этого инцидента.
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