В банках могут начать снимать "пальчики" у мигрантов

Российские банки могут начать собирать биометрические данные мигрантов. С таким предложением выступил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, проводить эту процедуру необходимо при открытии личного счёта.

Как уточнил Аксаков, многие приезжие по истечении сроков пребывания на территории России возвращаются на родину, а после пытаются заехать в РФ по паспорту похожего внешне человека, передаёт РИА Новости. По мнению главы комитета, нововведение позволит сформировать общую базу, которую смогут использовать ещё на границе страны.

Ранее Центробанк сообщал о намерении проверять претендентов на наследство по биометрическим совпадениям, а документы маркировать цифровой меткой. Однако специалисты обеспокоены такими темпами "цифровизации". К примеру, в Минфине, подчеркнули, что если личная информация "утечёт" к мошенникам это может "сломать жизнь".

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