"Одноклассники" запустили сервис поиска работы

"Одноклассники" вместе с "VK Работа" организовали сервис, который позволяет россиянам найти работу или сотрудников. Воспользоваться услугой можно как в десктопной версии, так и в мобильных приложениях.

Поиск работы в "Одноклассниках".

"С помощью нового сервиса соискатели смогут быстро опубликовать резюме и найти подходящую работу с любого устройства. Для компаний, которые ищут сотрудников в ОК, появился полноценный личный кабинет", — говорится в сообщении ОК.

Соискатель вакансии может за несколько минут создать резюме. Также есть поиск по базе вакансий, которые могут размещать работодатели.