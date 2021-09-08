"Одноклассники" вместе с "VK Работа" организовали сервис, который позволяет россиянам найти работу или сотрудников. Воспользоваться услугой можно как в десктопной версии, так и в мобильных приложениях.
"С помощью нового сервиса соискатели смогут быстро опубликовать резюме и найти подходящую работу с любого устройства. Для компаний, которые ищут сотрудников в ОК, появился полноценный личный кабинет", — говорится в сообщении ОК.
Соискатель вакансии может за несколько минут создать резюме. Также есть поиск по базе вакансий, которые могут размещать работодатели.
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