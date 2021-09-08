Стюардесса в мини-юбке удивила пользователей соцсетей снимком на багажной полке

В Instagram-аккаунте Cabin Crew Beauties часто публикуют фотографии красивых стюардесс. Недавно здесь появился снимок бортпроводницы, которая позирует в мини-юбке на багажной полке самолёта.

При этом стиль девушки соответствует правилам авиакомпании. Вся одежда на ней выполнена в чёрных и голубых тонах. Также на шее стюардессы можно заметить платок. Образ дополняют часы и туфли на каблуках.

В комментариях пользователи отметили, что у девушки отличная фигура.

"В следующий раз, когда полечу в путешествие и буду складывать чемоданы, конечно же, вспомню о такой прекрасной бортпроводнице", — написал под постом мужчина.

Ранее в Сети распространился снимок другой стюардессы, которая тоже сфотографировалась на полке, предназначенной для ручной клади. Молодая сотрудница авиакомпании опиралась коленкой о пассажирское сиденье. Однако её внешний вид был более вызывающим. Для фото девушка надела красные туфли и короткое чёрное платье.

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