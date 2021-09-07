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Минкульт считает мошенничеством попытки обналичить "Пушкинские карты"

Общество

Бесплатные карты правительственного проекта, который должен "бороться с бескультурьем и необразованностью" молодёжи, за ненадобностью продаются по цене значительно меньше своих номиналов.

Минкульт считает мошенничеством попытки обналичить "Пушкинские карты"
  • Новый инструмент популяризации посещения музеев, выставок, театров, экспозиций и других культурных мероприятий "Пушкинская карта" начал действовать с 1 сентября 2021 года по всей стране.
  • На счету каждой карты — 3000 рублей. Оплатить картой посещение культурных мероприятий можно будет до конца года, с 1 января счёт вновь пополняется.
  • Бесплатная карта предоставляется школьникам и студентам возрастом от 14 до 22 лет.

Однако, судя по возросшему количеству объявлений о продаже карт, госпрограмма не нашла ожидаемого отклика у молодых людей. На сайтах объявлений "пластик" продаётся по цене, начиная от 150 до 2000 рублей. Несмотря на то, что популярные сайты стали удалять объявления о продаже карт со своих ресурсов, продавцы находят лазейки, которые понятны потенциальным покупателям. Среди них те, кто собирается обналичить 3000 рублей с помощью перевода их на свою банковскую карту или электронные кошельки. Инструкция по схеме перевода продаётся на сайтах по 300 рублей.

Реакция Минкульта

В министерстве культуры РФ говорят, что продажа "Пушкинской карты" является незаконной операцией, так как она карта и купленные по ней билеты именные.

"Если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся. При посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту и документ, удостоверяющий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие", — предостерегает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Со следующего года на каждую "Пушкинскую карту" предполагается начисление по 5000 рублей. Всего на молодёжный образовательный проект будет выделено около 4 млрд рублей.

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Пушкинская карта
Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Наталия Красовская
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