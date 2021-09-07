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"Они должны жить в резервации": криминалист о педофилах

Общество

После убийства двух школьниц в Кемеровской области депутаты и эксперты снова заговорили о необходимости ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности детей.

"Они должны жить в резервации": криминалист о педофилах

В городе Киселёвск 6 сентября пропали две 10-летние школьницы. Их искали полицейские и добровольцы поисково-спасательной группы "Лиза Алерт". Вскоре тела двух девочек были найдены в одном из заброшенных домов. Правоохранители задержали предполагаемого убийцу и насильника. Им оказался ранее судимый за педофилию Виктор П. из города Мыски. Задержанный признался в том, что изнасиловал и убил школьниц.

По словам криминалиста Михаила Игнатова, осуждённых за педофилию людей нельзя выпускать обратно в общество.

"Они должны жить либо где-то в резервации, либо в местах лишения свободы. <…> Они как наркоманы, а наркоман бывшим не бывает — он всё равно возвращается к своей деятельности", — сказал Михаил Игнатов в беседе с Телеканалом "360".

Сенатор Валерий Рязанский призвал ввести для педофилов обязательную химическую кастрацию, а также сажать их на пожизненный срок без возможности смягчения меры наказания. В России с 2012 года действует добровольная кастрация для таких преступников.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов.

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Педофилов в России ждёт химическая кастрация. Поможет ли это?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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