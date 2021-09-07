Путин и Шойгу отправились в сибирскую тайгу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин отправился с министром обороны Сергеем Шойгу в сибирскую тайгу. Там политики проведут четыре дня.

По словам Пескова, Путин отправился в Сибирь сразу после посещения Благовещенска. В четверг, 9 сентября глава государства вернётся на работу, и у него будет довольно напряжённый рабочий день.

Пресс-секретарь президента не назвал место отдыха, однако отметил, что лидер страны и глава Минобороны будут гулять по тайге и горам.

Ранее Путин предположил, что Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров могут уйти в Госдуму после предстоящих парламентских выборов. Если это произойдёт, то вызовет сожаление, признался лидер страны.

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