Сенатор предложил кастрировать всех педофилов

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский призвал ввести для педофилов пожизненное лишение свободы без рассмотрения смягчающих обстоятельств и в обязательном порядке подвергать их химической кастрации.

Так сенатор отреагировал на инцидент в Кемерово, где мужчина убил двух школьниц. Судмедэкспертам еще предстоит выяснить, было ли совершено в отношении них сексуальное насилие.

Сенатор напомнил случай, когда толпа людей растерзала педофила. Вот какого предела может достичь народный гнев, отметил он и призвал ужесточить наказание за тяжкие преступления против детей. В частности, Рязанский предложил ввести для педофилов пожизненное заключение без смягчающих обстоятельств и обязательную химическую кастрацию.

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