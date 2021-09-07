Экономист раскритиковал идею Милонова о сертификатах на отдых для молодожёнов

Предложение депутата Госдумы Виталия Милонова дарить от государства сертификаты на курортный отдых вступающим в брак молодым россиянам неуместно при наличии множества более серьёзных проблем в государстве, считает руководитель лаборатории социологии экономики Института социально-политических исследований РАН Игорь Богданов.

«Идея сама по себе бредовая по одной простой причине, что государство имеет очень много проблем, которые надо решать», - заявил эксперт, с которым поговорили журналисты Pravda. Ru.

Он отметил, что в настоящее время в России 19 млн человек имеют доход ниже прожиточного минимума.

«Может быть, в первую очередь давайте о нищих подумаем, дадим им кусок хлеба и возможность того, чтобы бедные семьи не бросали детей, у нас не было бездомных и так далее», - сказал экономист.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение, в котором предложил дарить россиянам, вступающим в брак в возрасте до 35 лет, сертификаты на отдых на российском курорте или компенсировать им затраты на транспорт во время свадебного путешествия.

Депутат предположил, что такой подарок от государства будет способствовать заключению тысяч браков в стране.

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